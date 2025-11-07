Talentirani stoper Hajduka produžio ugovor s klubom

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Branimir Mlačić danas je na Poljudu u društvu sportskog direktora Gorana Vučevića potpisao novi ugovor s Hajdukom do ljeta 2029. godine.

Mlačić je za prvu momčad te se ubrzo prometnuo u standardnog prvotimca, za Hajduk je odigrao 12 službenih utakmica, od kojih je u 11 krenuo kao starter, a pri tom je upisao dvije asistencije.

“Odličan osjećaj. Svakom djetetu iz Dalmacije koje živi za ovaj Klub je san jednog dana potpisati za Hajduk što se meni, hvala Bogu, i ostvarilo. Zahvaljujem se svojoj obitelji koja me uvijek podržavala u svemu, Klubu, suigračima i svim trenerima s kojima sam radio.

Sretan sam što sam postao dio prve momčadi, što sam se dobro prilagodio, ali sigurno ima još puno mjesta za napredak, ali nadam se da ću ostvariti svoj puni potencijal”, rekao je Mlačić prilikom produženja ugovora.