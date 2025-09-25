Vlašićev Torino izborio osminu finala Coppa Italije

Nogometaši Torina pobijedili su kao domaćini Pisu s 1:0 i tako izborili plasman u osminu finala Coppa Italije.
Cesare Casadei je već u 9. minuti postigao pogodak koji je Torino odveo među 16 najboljih klubova koji će nastaviti natjecanje u Coppa Italiji.
Do kraja utakmice se rezultat nije mijenjao, a gosti su u 62. minuti ostali i s igračem manje, jer je izravan crveni karton dobio Juan Cuadrado.
Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić je za Torino igrao od 65. minute.
Torino će u osmini finala gostovati kod Rome.
Ostali parovi su:
Bologna – Parma
Lazio – Milan
Juventus – Udinese
Atalanta – Genoa
Inter – Venezia
Fiorentina – Como
Napoli – Cagliari
Te su utakmice na rasporedu početkom prosinca.
