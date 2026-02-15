Vlašić i Moro zabili u međusobnom okršaju: Bologna slomila Torino

Podijeli :

Cristiano Mazzi via Guliver Image

U 25. kolu Serie A odigrao se "hrvatski derbi". Torino za koji igraju Nikola Vlašić i Sandro Kulenović ugostio je Bolognu čiji je član Nikola Moro. U tom susretu dvojica hrvatskih reprezentativaca dali su golove, a do pobjede od 2:1 je na kraju došla Bologna.

Mreže su mirovale nakon prvih 45 minuta da bi nakon četiri minute igre u drugom dijelu zabio Nikola Moro. 13 minuta kasnije drugi Hrvat se upisao u strijelce, a bio je to Nikola Vlašić.

Taj rezultat na semaforu je stajao samo osam minuta jer je Santiago Castro pogodio za 2:1. Do kraja susreta nije bilo golova i Bologna je slavila s 2:1.

Ovom pobjedom je Morina ekipa skočila na osmo mjesto dok je Torino ostao na 14. mjesto.

Vlašić i Moro su odigrali cijelu utakmicu dok Sandro Kulenović za Torino nije ulazio u igru.