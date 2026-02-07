Pongračićeva Fiorentina ispustila pobjedu u posljednjoj minuti protiv Vlašićevog i Kulenovićevog Torina

Podijeli :

(Photo by sportinfoto/DeFodi Images) via Guliver Image

Bez pobjednika zaključen je subotnji dan u talijanskoj Serie A, u Firenci su nogometaši Fiorentine i Torina odigrali 2:2 u sklopu 24. kola.

Fiorentina je bila vrlo blizu važne pobjede jer je vodila do 94. minute kada je Maripan zabio za konačnih 2:2 i razlio tugu diljem Artemio Franchi stadiona.

Kulenović: Poboljšat ću se s vremenom, idol mi je Mandžukić Kulenović zabio prvijenac za Torino u porazu od Intera u Kupu

Prethodno je Torino poveo golom Casadeija u 26. minuti, dok je preokret uslijedio u nekoliko minuta nastavka. Prvo je Solomon izjednačio u 51., dok je Kean u 57. minuti bio strijelac za 2:1.

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić nije zbog žutih kartona nastupio za Torino, dok je za goste do 59. minute igrao Sandro Kulenović. Cijelu utakmicu za Fiorentinu je odradio Marin Pongračić.