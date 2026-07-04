Vladimir Petković dobio otkaz nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva

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Vladimir Petković više nije izbornik nogometne reprezentacije Alžira. Kako prenose alžirski mediji, 62-godišnji stručnjak, podrijetlom iz Sarajeva, smijenjen je nakon poraza 2:0 od Švicarske u osmini finala Svjetskog prvenstva.

Alžir je grupnu fazu završio s četiri osvojena boda. Turnir su otvorili pobjedom 2:1 protiv Jordana, potom su odigrali 3:3 s Austrijom, dok su u posljednjem kolu izgubili 3:0 od Argentine. Unatoč tom porazu, plasirali su se u nokaut-fazu kao drugoplasirana reprezentacija skupine, gdje ih je zaustavila Švicarska.

Petkovićev odlazak iznenadio je mnoge jer je neposredno uoči početka Svjetskog prvenstva produžio ugovor s Nogometnim savezom Alžira do ljeta 2028. godine. Reprezentaciju je preuzeo početkom 2024., a tijekom mandata vodio je momčad u 33 utakmice te ostvario učinak od 23 pobjede, pet remija i pet poraza.