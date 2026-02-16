Vinicius otkrio sve o Modrićevom nadimku pa poručio: ‘On je najbolji na svijetu’

Podijeli :

Cordon Press 900 via Guliver

Krilni napadač Reala i brazilske reprezentacije Vinicius u razgovoru sa streamerom Ibaijem Llanosom pričao je o Luki Modriću.

S Modrićem je VInicius svlačionicu dijelio sedam godina, od 2018. kada je stigao u Madrid iz Flamenga.

“Nisam imao priliku igrati s Ronaldom, ali ne mogu se žaliti: Igrao sam s Karimom Benzemom i Lukom Modrićem. Ono što on radi je nevjerojatno. Poseban je jer ima skoro 41 godinu, a i dalje igra na vrhunskoj razini. To može samo on. Veznjaci poput njega? Ne postoji nitko kao on.

Da netko u tim godinama igra tako to se ne viđa. U Realu je duboko u veteranskim godinama, pa onda i u Milanu. On je najbolji na svijetu. Modrić zaslužuje sve što je ostvario jer nas je naučio jako puno. Puno mi nedostaje jer nas je stalno učio nešto novo'”, rekao je Vinicius.

Dotaknuo se i Modrićevog nadimka u Realu “Vinagre” što na španjolskom doslovno znači ocat, odnosno kolokvijalno kvasina. U Španjolskoj se tako zna nazivati ljude koji su nagle naravi i lako plane.

Vinicius je objasnio i zašto je taj nadimak dodijeljen baš Modriću: “Nije podnosio gubiti čak ni na treninzima. Kad bi izgubio, bio bi bijesan, a kad bi pobijedio… Majko mila.”

Vinicius je s Modrićem osvojio niz trofeja, među kojima se ističu tri naslova prvaka Španjolske, dvije Lige prvaka i jedan Kup kralja.