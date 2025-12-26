Villar napušta Dinamo i vraća se u Španjolsku?

Bit će prometno na Maksimiru ove zime, nameće se i pokoji odlazak.

Riječ je o španjolskom veznjaku Gonzalu Villaru. 24sata doznaju da je Villar blizu odlaska, želi ga jedan španjolski prvoligaš.

Isti izvor navodi da bi zagrebački klub mogao dobiti do dva milijuna eura. Podsjetimo, Dinamo ga je prije pola godine platio Granadi tri milijuna eura

U karijeri je bio član Valencije, Elchea, Getafea, Rome i Sampdorije, a u Granadi je od ljeta 2023. godine, kada je za 1.8 milijuna eura stigao iz Rome.

Na Maksimiru nije dobivao previše prilika, odigrao je samo 429 minuta i zabio jedan gol uz jednu asistenciju.