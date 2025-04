Vidović: Moji igrači za mene su šampioni, teško je bilo vratiti vjeru nakon Dinama

Podijeli :

HNK Šibenik

Golemu pobjedu ostvarili su nogometaši Šibenika u Zagrebu protiv Lokomotive u kontekstu borbe za ostanak u SHNL-u.

Šibenik je na oproštaju od stadiona u Kranjčevićevoj slavio 2:1 i tako se približio prvoligaškom spasu. Junaci su bili strijelci Lovre Kulušić i Ivan Laća.

”Mislim da smo u utakmicu ušli jako dobro. Pokazali smo da želimo pobjedu, nama je samo pobjeda igrala, a mislim da smo po prikazanoj igri to i zaslužili. Prvih desetak minuta imali smo izgledne situacije i dogovorili smo se se na poluvremenu nastaviti istim tempom. Zadržali smo Lokomotivu i na kraju došli do velike pobjede”, komentirao je nakon utakmice trener Šibenika Rajko Vidović.

Mnogi su prije ove utakmice već otpisali Šibenčane, ali oni se ne daju. Još su itekako u igri za ostanak. Zaostaju samo tri boda za Osijekom i četiri za Goricom, doduše uz utakmicu više od jednih i drugih.

VEZANA VIJEST Šibenik šokirao Lokomotivu na oproštaju od Kranjčevićeve, alarm u Osijeku! Varaždin na “talijanski” način osvojio Koprivnicu i ostao u igri za Europu

”Znamo svi našu situaciju i zato sam ponosan na momke, kako ovo sve izvlače, za mene su šampioni, a još smo u igri da možemo opstati. Cilj je uzeti što više bodova do kraja i ja vjerujem da se možemo spasiti. Ostalo je još kratko do kraja i kako god situacija teška bila, ostat ćemo profesionalci do kraja. Želimo pravi pristup, kvalitetu imamo i uzeli smo tri boda protiv dobre Lokomotive. Vratiti se nakon Belupa i Dinama bilo je teško. Teško je vratiti vjeru. Imao sam upitnika, hoću li uspjeti. Danas smo uspjeli i ja im čestitam od srca”, kaže Vidović.

Šibenikov trener vezan je za Kranjčevićevu budući da je za Zagreb igrao od 2004. do 2007.

”Dosta dobrih utakmica smo mi odigrali, 2005. smo igrali fantastičnu sezonu i borili smo se do kraja. Dinamo smo tada poslali u Ligu za opstanak. Vežu me lijepe uspomene, ali veselim se novom stadionu i da će građani uživati na novom zdanju i da će takvih projekata biti sve više”, rekao je Vidović.