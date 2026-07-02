Dinko Jeličić za SK: ‘Bilo kakvo podcjenjivanje Ronalda može biti kobno za Hrvatsku’

Hrvatska reprezentacija noćas od jedan sat nakon ponoći igra svoju utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi. U Torontu će Vatreni igrati protiv Portugala, a povodom toga je naša Ines Švagelj u emisiji Jutro SK ugostila hrvatskog trenera Dinka Jeličića koji je u Al-Nassru kratko trenirao i Cristiana Ronalda.
Prvi dio razgovora hrvatski trener posvetio je analizi igre Portugala u dosadašnjem dijelu Svjetskog prvenstva. Spomenuo je manjak dinamike u njihovoj igri te ipak određeni skok u samopouzdanju nakon uvjerljive pobjede protiv Uzbekistana.
Također je istaknuo potencijalne mane koje Hrvatska može iskoristiti. Rekao je da Portugal ostavlja puno prostora po bekovskim pozicijama kada na krilima koristi igrače koji vole ulaziti u sredinu (Bernardo Silva, Joao Felix) u odnosu kada tu poziciju okupira igrač koji voli držati širinu (Rafael Leao).
Nakon toga se dotaknuo i Cristiana Ronalda o kojem se posljednjih dana priča u negativnom tonu. Jeličić ističe kako se ta tema predimenzionira jer je on, unatoč godinama, i dalje dovoljno kvalitetan kazniti i najmanje greške. Rekao je kako ga Hrvatska nikako ne može podcijeniti jer bi to moglo biti kobno.
Hrvatski trener kasnije je pričao i o pojedincima na Svjetskom prvenstvu gdje je posebno pohvalio Luku Modrića i Ivana Perišića. Istaknuo je kako pokazuju pravi put mlađim hrvatskim reprezentativcima i da je sve lakše kada se oni, s toliko godina karijere iza sebe, bore na takav način. O prognozi utakmice Hrvatske i Portugala je rekao da vidi produžetke, a možda i penale.
Za kraj je pričao o Bosni i Hercegovini i njihovom nastupu na Mundijalu. Govorio je o tome kako je emotivno pratio nastupe Zmajeva, ali da je SAD ipak znatno motoričnija reprezentacija. Pohvalio je i rad njihovog Saveza koji postupa kao Hrvatski nogomtni savez s akvizicijama dijasporskih igrača, ali smatra kako ima i dovoljno talenta unutar same zemlje.
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