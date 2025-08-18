VIDEO / Svi golovi dosadašnje Premier lige na jednom mjestu

Podijeli :

AP Photo/Ian Hodgson via Guliver

Prvi vikend Premier lige je iza nas, a najbolji dojam rezultatski je ostavio Manchester City. Oni su s 4:0 porazili Wolves i trenutno su na prvoj poziciji. Pobjede su upisali na različiti način Liverpool i Arsenal dok je Chelsea razočarao protiv Crystal Palacea. Također vrijedi izdvojiti i povratničku pobjedu Sunderlanda koji se s 3:0 demolirao West Ham.

Liverpool i Bournemouth otvorili su Premier ligu u petak. Utakmici je prethodilo sjećanje na tragično preminulog Dioga Jotu. Susret je bio visoke kvalitete, a najbolji pojedinci bili su Hugo Ekitike (gol i asistencija) te Antoine Semenyo s dva pogotka. Na kraju je junak susreta bio Federico Chiesa svojim prvim premierligaškim golom na samom kraju utakmice, a točku na i u nadoknadi je postavio Mohamed Salah.

Prva subotnja utakmica odigrana je između Aston Ville i Newcastlea na Villa Parku, a nju je obilježio crveni karton Ezrija Konse. Svrake su bile bolje kroz cijelu utakmicu, ali nisu uspjeli naplatiti igrača više te je susret završio bez pogodaka.

Subotnji popodnevni termin inače je prepun događanja jer ima više utakmica, ali u prvom kolu odigrana su samo tri. Brighton i Fulham odigrali su uzbudljivi remi do kojeg su londonski gosti došli u posljednjim sekundama golom Rodriga Muniza.

Termin u 16 sati pripao je i Tottenhamu koji se dobro oporavio nakon šokantnog propuštanja vodstva u europskom Superkupu protiv PSG-a. Spursi su u prvom kolu na krilima Richarlisona bili bolji od Burnleyja s 3:0.

Posljednji “blackout” termin u Premier ligi odigrali su Sunderland i West Ham. Crne mačke su se u najviši rang vratili nakon osam godina te su u svom prvo susretu bili bolji od Čekićara. Nije to bila teško izborena pobjeda, već dominacija Sunderlanda koji je slavio s 3:0.

Subota je zaključena ogledom Wolvesa i Manchester Cityja na Molineuxu. Građani su protiv Vukova bili favoriti, a iako su imali određenih problema na početku, to su i opravdali. Ključan za pobjedu bio Erling Haaland s dva pogotka, a u strijelce su se upisali i debitanti Tijjani Reijnders i Rayan Cherki.

Nedjelja je donijela tri utakmice u dva različita termina. U 15 sati više je pažnje bilo usmjereno na susret Chelseaja i Crystal Palacea. Navijači tamo nisu vidjeli priznate pogotke, ali su gledali dobar nogomet u kojem su obje ekipe mogle doći do pobjede. Na kraju će Orlovi žaliti za poništenim pogotkom Eberechija Ezea.

Drugi termin u 15 sati igrali su Nottingham Forest i Brentford. Iznenađenje prošle sezone ušlo je u susret kao veliki favorit protiv rascjepkanog Brentforda. Taj status su opravdali već u prvom poluvremenu koje su pobijedili s 3:0. Brentford je tek na kraju smanjio rezultat golom Igora Thiaga.

Posljednji nedjeljni susret bio je i najveći derbi kola koji su igrali Manchester United i Arsenal. Iako su Crveni vragovi bili bolji većinu utakmice, Topnici su došli do pogotka koji je zabio Riccardo Calafiori nakon kornera.

Večeras je još na redu susret Leedsa i Evertona na Elland Roadu od 21 sat.