Nikola Mektić za SK: ‘Nikad ne gledam ždrijeb, kad se pojavim na rasporedu, znam s kim igram’

Podijeli :

Nikola Mektić je u prvom kolu Wimbledona u paru s Austinom Krajicekom stigao do pobjede protiv Marcela Mela i Andresa Moltenija s 2-1 u setovima. Nakon susreta Mektić je dao izjavu našem Momiru Jelovcu.

“Jako dobro smo krenuli, bilo je tu malo i pomoći od Marcela Mela koji je krenuo nervozno i napravio dvije dvostruke pogreške. Uspjeli smo iskoristiti to i odigralo smo stvarno dobro prvi set. Kako to obična biva, stvari nisu tako jednostavne. Oni su se stabilizirali i držali su servis do 4:5 kada gubimo moj servis. Nije bio loš gem, tek dvije greške. Nisam dobro reagirao na lob i na set-loptu je bio odličan return. Nisam očekivao lagan meč.”

Treći set?

“Nije to bilo rutinski. To je trava i oni su iskusni igrači. Sreća, opet su imali slabiji gem gdje je Molteni napravio dvije greške. Nakon toga im je malo ‘pao život’. Drago mi je da smo napravili break jer ne znam kako bismo to mentalno izdržali.”

Nisi gledao ždrijeb?

“Nisam gledao. Gledam raspored svaki dan i kad sam na rasporedu ću vidjeti s kim igram u drugom kolu.”

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.