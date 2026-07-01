Uoči utakmice Hrvatske i Portugala navijači dobili upozorenje zbog vrućina: ‘Probajte ograničiti unos alkohola’

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xBahhoxKarax via Guliver Image

Navijači koji će u četvrtak u Torontu gledati utakmicu šesnaestine finala Svjetskog nogometnog prvenstva između Hrvatske i Portugala upozoreni su na moguću ekstremnu vrućinu od strane državne meteorološke službe Enviroment Canada uz preporuku da piju dovoljne količine vode i ograniče unos alkohola.

Iz Enviroment Canade za četvrtak su najavili temperaturu višu od 35 stupnjeva, ali i upozorili na mogućnost grmljavinskog nevremena.

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“Nemojte čekati da ožednite, pijte vodu tijekom dana, pokušajte smanjiti unos alkohola, jer alkohol pridonosi dehidraciji”, rekla je za Rueters zdravstvena službenica grada Toronta Michelle Murti.

Dodala je da bi osjećaj temperature, zbog visokog postotka vlažnosti zraka, mogao biti kao da je 40 Celzijevih stupnjeva. Medicinske službe se također pripremaju za moguće grmljavinsko nevrijeme, zbog kojeg bi moglo biti otkazano masovno gledanje utakmice na otvorenim prostorima.

BMO Field u Torontu je stadion s najmanjim kapacitetom (45.736 gledatelja) od svih na kojima se odigravaju utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva pa je zbog većeg broja navijača u gradu organizirano javno gledanje dvoboja u navijačkim zonama za sve utakmice.

Dvoboj Hrvatske i Portugala bit će posljednji na ovom SP-u koji će biti odigran na BMO Fieldu.