VIDEO / Skandal u Nizozemskoj, Fortuna s 12 igrača na terenu zabila gol

Bizarna scena viđena je u utakmici nizozemskog prvenstva u 21. kolu u ogledu Heerenveena i Fortunde (2:2) kada su dvanaestorica igrača Fortune bili su na terenu 30-ak sekundi.

Nevjerojatna situacija dogodila se u 88. minuti kada su u redovima Fortune Owen Johnson i Darijo Grujičić ulazili na teren. Ryan Fosso i Jasper Dahlhaus su trebali napustiti igru, i dok je Fosso odradio svoje, Dalhaus je ostao na terenu, što nijedan sudac pola minute nije primijetio.

Nakon toga Fortuna je zabila gol preko Gutha u 90. minuti, a cijelu situaciju komentirao je trener Heerenveena, legendarni Robin van Persie koji je suce prozvao – amaterima.

“Poseban trenutak prethodio je golu. Nisam znao da se to smije. To sam pomislio kad sam vidio što se događa. Očito je dopustivo i moguće imati dvanaestoricu na terenu jednu minutu”, dodao je i nastavio:

“Ne možete zamisliti da se to smije? Obično ne govorim o sucima i puštam ih da rade svoj posao, ali ne može se dogoditi da se minutu igra s dvanaestoricom. To je nezamislivo, zar ne? Zato sam pitao četvrtog suca misli li nešto po tom pitanju napraviti. Recimo, poništiti gol. Jer ne smije se igrati 12 na 11. Zaista to ne razumijem. Poštujem svakoga, ali mislim da je ovo skandalozno”, zaključio je.