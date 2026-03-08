VIDEO / Sevilla ispustila prednost protiv Raya i ostala bez punog plijena

Podijeli :

Sevilla i Rayo Vallecano zadržali su niz od pet utakmica bez poraza odigravši 1:1 u nedjeljnom dvoboju 27. kola španjolske La Lige na stadionu Sanchez Pizjuan.

Vodeći pogodak za domaću momčad postigao je Akor Adams u 13. minuti. Pacha je izjednačio u 50. minuti.

Obje momčadi sada imaju po 31 bod, a zahvaljujući boljoj gol-razlici Rayo Vallecano je na 12. mjestu, a Sevilla jedno niže. I Girona koja je na 13. poziciji ima 31 bod.

U vodstvu je Barcelona sa 67 bodova, četiri više od Real Madrida.