VIDEO / Napadač Kosova zabio dva gola u pobjedi i približio se Mbappeu na vrhu liste strijelaca u La Ligi

Podijeli :

Jako su važnu pobjedu upisali nogometaši Mallorce koji se bore da i iduće sezone budu dio španjolske La Lige, svladali su s 3:0 Rayo Vallecano na domaćem terenu u 31. kolu.

Junak utakmice bio je Vedat Muriqi, drugi strijelac La Lige, koji je u prvom poluvremenu postigao dva pogotka i tako usmjerio svoj sastav prema tri boda. Pogađao je Muriqi u 36. i 40. minuti. Potvrda pobjede dogodila se u 65. minuti kada je Virgili bio strijelac za 3:0.

Kylian Mbappe je i dalje prvi strijelac La Lige s 23 pogotka, no Muriqi mu je sada vrlo blizu s 21 golom. Treći strijelac La Lige je hrvatski napadač Ante Budimir koji na kontu ima 16 golova.

Ovom je pobjedom Mallorca skočila na 15. mjesto ljestvice.