VIDEO / Momčad vrijednosti Vukovara šokirala PSV, Perišić propustio sjajnu priliku

U četvrtom kolu Eredivisie novopečeni prvoligaš Telstar napravio je iznenađenje godine pobijedivši aktualnog prvaka PSV u Eindhovenu 2:0. Iako su domaćini uputili čak 23 udarca, ni jednom nisu pronašli mrežu. Jednu je prigodu promašio i hrvatski reprezentativac Ivan Perišić, točnije u 54. minuti njegov volej ljevicom obranio je gostujući vratar Ronald Koeman mlađi. Koliki je ovo šok dovoljno govori i podatak da Telstar po Transfermarktu vrijedi gotovo jednako kao Vukovar 1991, oko šest milijuna eura. PSV, za usporedbu, vrijedi 244 milijuna eura.

