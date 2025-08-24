VIDEO / HSV u povratničkom nastupu u Bundesligi osvojio bod na gostovanju

Podijeli :

HSV se nakon sedam godina vratio u najviši rang njemačkog nogometa. Novu sezonu Bundeslige otvorili su gostovanjem u Monchengladbachu, a s tamošnjom Borussijom remizirali su bez pogodaka.

Bolju utakmicu odigrala je domaća momčad. Dominirali su većinu susreta te su imali čak 10 udaraca više od svojih suparnika. No, nisu uspjeli zabiti pogodak, a jedan od ključnih razloga za to je bio Daniel Heuer Fernandes koji je upisao četiri obrane.

Na kraju je HSV mogao doći i do pobjede. U 89. minuti je William Mikelbrencis zatresao mrežu, ali pogodak nije vrijedio zbog zaleđa.

Tako je HSV ostao bez pobjede, ali je upisao prvi bod u povratničkom nastupu u Bundesligi. Za HSV je nastupio i bivši igrač Hajduka Emir Sahiti koji je na terenu ostao do 66. minute.