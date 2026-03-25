VIDEO / Direktor Cibone samo za SK otkrio koliki je dug i poručio: ‘Svi pitaju što mi je to trebalo…’

Posljednjih nekoliko dana u košarkaškom svijetu je glavna tema preoblikovanje KK Cibone u sportsko dioničko društvo. Povodom toga smo u našem studiju ugostili Tomislava Šerića, direktora zagrebačkog kluba, koji je s našim Josipom Jurajom Pajvotom razgovarao o temama vezanima uz Cibonu.

Kako gledate na preoblikovanje Cibone, je li to sada napokon ide prema boljem?

“Dobro pitanje i sveobuhvatno. Svi pitaju ‘što mi je to trebalo’ i slušam kako Cibona propada posljednjih dvadesetak godine. Mnogi su govorili kako se trebamo ugasiti, napraviti novu Cibonu i otpisati dugove. Mi smo odabrali sačuvati ovaj brend jer nikad nova Cibona ne bi bila ono što je stara. Izgubila bi legitimitet i svoj OIB i svu svoju povijest.

Smatram da put u kojem ostaješ dužan vjerovnicima i praviš novu Cibonu i ostaviš ono što valja, a sve negativno izbrišeš nije pravi put. Mi nikad nismo htjeli ići tim putem, iako su neki govorili da je to jedini način da se Cibona spasi. Mi smo u posljednjim godinama pokušavali biti vjerodostojni prema vjerovnicima s kojima želimo imati pošten odnos i da želimo podmiriti te dugove.”

Kako ste došli do Viktora Dodiga i koliko je to sretna okolnost što je on čovjek s ovih prostora?

“Njega nisam poznavao do procesa. On je došao sa stranim investitorima koji su posljednjih godina pomagali Ciboni. Falio nam je ključni investitor i tu se pojavio Dodig. Ono s čime sam ja najzadovoljniji je što je to osoba visoke reputacije, poslovne i osobnog integriteta. Mi sve želimo napraviti kako treba biti, bez skrivenih namjera i Dodig je točno osoba kakva treba Ciboni.

Zadaci ispred Cibone nisu mali. Nije u problemu samo klub i Hrvatska nego cijela europska košarka. Moramo sada raditi na drugačijim sadržajima. Prije je to bilo spašavanje, sad moramo napraviti strukturu i klub koji će u takvim okolnostima ostvariti svoj maksimum.”

Koliko pomaže što je Dodig iz bankarskog sektora?

“To govori da je on konzervativan i realan u svojim predviđanjima. Vidio sam puno poslovnih poduhvata gdje su ljudi bili nerealni. Bankar je taj koji mora izolirati rizike, a kontrolu dugova mi moramo raditi na terenu. Znamo kome smo dužni, koje su prijetnje. Moramo dublje ući u bilancu i u povijest. Taj dio možemo iskontrolirati.

Nama su najvažniji razvojni planovi. Nitko ne misli da netko mora iskrcati ogromnu količinu novaca nego mi to želimo raditi sustavno, korak po korak.”

Vlasništvo kluba je tako da je Dodig većinski vlasnik, tu su i strani ulagači i Grad Zagreb, kako ste zadovoljni s takvim omjerom?

“Mislim da je to dobar omjer. Mi trebamo glavnog investitora. To mora biti jedan gazda koji zna što radi i na transparentan način pokušava napraviti najbolje od toga. Čvrsto u to vjerujem i iz svog poslovnog i privatnog iskustva sam uvjeren u to. Ovo je najbolja varijanta koja se mogla dogoditi Ciboni.”



Koji je sportski cilj Cibone, je li to biti najbolji u Hrvatskoj, pa u regiji i onda kasnije širenje i na Europu?

“Naravno da je takav neki put, ali mi smo i ove godine igrali Europu. To moramo pojačati, ali to ne ovisi samo o našim željama nego i nizu drugih faktora. Da biste igrali neke lige, morate dokazati svoju financijsku stabilnost. Mi evaluiramo neke opcije.”

Za otprilike mjesec dana mogla bi stići i potvrda na Gradskoj skupštini, možete li nešto više o tome?

“Proces preoblikovanja je već započet jer je elaborat predan. Odobrenja se odrađuju u nekoliko faza, a jedno od njih je i odobrenje Grada Zagreba jer je klub zagrebački klub. Mi to odobrenje očekuje na Gradskoj skupštini. To kasnije mora odobriti i Hrvatski košarkaški savez, a potom i Povjerenstvo za preoblikovanje.”

Hoće li navijači Cibone moći ući u klub?

“Mislim da je to potrebno, već smo pričali o takvim planovima. Prvo moramo završiti ovaj proces da bi pričali o sljedećim planovima. Cibona je identitet Grada Zagreba i ne znam je li postoji nešto prepoznatljivije od Cibone koja je i ozbiljan brend. To zaslužuje uključivanje čitave zajednice koja se mora identificirati s Cibonom. Moramo na tome raditi. Glavni cilj je dovesti ljude u dvoranu.”

Koliki je dug?

“Dug je oko 6,1 milijuna eura plus rezervacije koje smo mi stavili za sve potencijalne gubitke. U bilanci je oko 7,2 milijuna eura, ali će se taj dug pretvarati u dionice kako bi se značajno smanjio.”

Dugo se pričalo o kombinaciji Cedevite i Cibone. Ima li Viktor Dodig nekakve uvjete oko imena?

“Njegov uvjet je da se nastavi Cibona. Nismo ni pričali da bi moglo biti drugačije.”

Koliko on poznaje košarku? Kakav će on biti vlasnik?

“On je vrhunski profesionalac koji zna što radi. Zna što treba prepustiti ljudima, a čega se treba sam uhvatiti.”

Marin Rozić, kako izgleda vaša suradnja s njim i koliko je on bitan?

“Sportska politika je izuzetno važna i sve što se događa na terenu jer je to ogledalo svega. Puno je toga što se ne vidi. Mi se moramo jačati u svim segmentima. Nisu u svim segmentima isti izazovi. Ako smo uspješni na terenu, bit će više ljudi na terenu. Moramo korak po korak, bez preskakanja da se ne bi opekli.”