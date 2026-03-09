VIDEO / Espanyol propustio svladati posljednju momčad La Lige

Podijeli :

Pobjednika nije bilo u posljednjem ogledu 27. kola španjolske La Lige, u Barceloni su nogometaši Espanyola i Ovieda odigrali 1:1.

Oba su pogotka postignuta u prvom poluvremenu. Gosti su poveli već u osmoj minuti golom Reine, dok je u 36. izjednačio Kike Garcia.

Nastavila se time kriza i niz loših rezultata Espanyola koji je u nastavku dvoboja pritiskao, ali nije na pravi način zaprijetio i do kraja slomio fenjeraša s ljestvice.

Espanyol je i dalje sedmi na ljestvici. Oviedo je ostao posljednji te ima četiri boda manje od pretposljednjeg Levantea.