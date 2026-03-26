VIDEO / Pogledajte majstoriju zvijezde Reala koja je približila Tursku prema Mundijalu nakon 24 godine

Podijeli :

U susretu polufinala europskog play-offa za plasman na Svjetsko prvenstvo Turska je ugostila Rumunjsku i slavila pogotkom Ferdija Kadioglua iz 53. minute.

Sjajnu asistenciju upisala je zvijezda Real Madrida Arda Güler, a branič Brightona mirno je zabio ispod Ionuța Radua za erupciju oduševljenja na tribinama u Istanbulu.

Momčad Vincenza Montelle će u finalu u gostima igrati protiv boljeg iz dvoboja Slovačke i Kosova.

Turska je posljednji nastup na Svjetskom prvenstvu imala 2002. godine u Japanu i Južnoj Koreji.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.