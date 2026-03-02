VIDEO / Nakon tek 17 sekundi sudario se s Matanovićem i nije mogao nastaviti: ‘Moj prijatelju…’

Podijeli :

Golman Eintrachta Kaua Santos (22) ozlijedio se već nakon 17 sekundi utakmice 24. kola Bundeslige protiv Freiburga (2:0) i to nakon sudara s bivšim suigračem, hrvatskim napadačem Igorom Matanovićem. Liječnici su utrčali u teren, ali Santos nije mogao nastaviti utakmicu i samostalno je uspio izaći s terena. "Moj prijatelju, brzo se oporavi", poručio je Matanović nakon svega na Instagramu.

