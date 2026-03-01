VIDEO / Elche i Espanyol sjajnom utakmicom otvorili nedjeljni dan u La Ligi

Podijeli :

U prvoj nedjeljnoj utakmici 26. kola španjolske La Lige snage su odmjerili Elche i Espanyol. Iako na prvo spominjanje tih ekipa ne bi očekivali uzbudljivu utakmicu, upravo su nam to pružili. U sedmoj minuti je Espanyol stigao u vodstvo golom Kikea Garcije koji je lijepim udarcem vanjskim dijelom kopačke pogodio za 1:0. Elche je uzvratio u 42. minuti sretnim golom Marca Aguada za 1:1 na poluvremenu. Gosti iz Katalonije su do novog vodstva došli u 57. minuti sjajnim udarcem od grede Carlosa Romera, a konačnih 2:2 postavio je napadač Elchea Rafa Mir koji je u 89. minuti realizirao kazneni udarac. Ovim remijem Espanyol je skočio na sedmo mjesto La Lige dok je Elche osvojio vrijedan bod u borbi za ostanak. Sada imaju 26 bodova te su na 16. mjestu s dva boda više od 18. Mallorce.

