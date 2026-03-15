VIDEO / Dominantna predstava Barcelone: Petarda i hat-trick Raphinhe

Prva utakmica odigrana je 22. studenoga, kada je pao Athletic Bilbao, a domaćin je slavio 4:0. Nakon toga odigrano je još deset utakmica, zaključno s pirovom pobjedom nad madridskim Atleticom 3:0 u uzvratu polufinala Kupa kralja, dok je u nedjelju deklasirana Sevilla 5:2 (3:1).

U devetoj minuti precizan s bijele točke bio je Raphinha za vodstvo Katalonaca. Brazilska zvijezda izvela je još jedan penal, onaj u 21. minuti, a ponovno je Raphinha matirao grčkog vratara Vlachodimosa za 2:0.

Ključnu prednost donio je Dani Olmo u 38. minuti, kada je sam sebi kreirao priliku pa elegantno svladao vratara, dok je tračak nade momčadi trenera Matíasa Almeide dao Oso nakon ubačaja Juanlua Sáncheza u trećoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena.

Ipak, vodeća momčad na ljestvici nastavila je snažnim ritmom i u drugom poluvremenu. Fermín López pronašao je Raphinhu u 51. minuti, a Brazilac je postigao prekrasan pogodak za hat-trick, dok je João Cancelo riješio pitanje pobjednika u 60. minuti nakon munjevitog prodora po lijevoj strani.

Sow se djelomično iskupio za pogrešku s početka utakmice pogotkom u drugoj minuti sudačke nadoknade, dok se Oso ovoga puta našao u ulozi asistenta.

