VIDEO / Dinamo propustio veliku priliku, Slovenac je dobio loptu na pladnju

Dinamo igra bolje protiv Fenerbahčea, no velikih prilika nije bilo na otvaranju Europske lige. Tek je prva prava prilika stigla u 16. minuti kada je Moris Valinčić povratnom loptom pronašao Mihu Zajca. Novo pojačanje Dinama natrčalo je na loptu, ali njegov udarac otišao je iznad vrata te je njegova prilika propuštena. Tako je na Maksimiru i dalje bilo 0:0. Ipak, pet minuta kasnije je Dion Drena Beljo zabio za 1:0.

