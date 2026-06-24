Veliki udarac za BiH: Jedan od najboljih igrača propušta ključan susret protiv Katara

Dodatno, BiH je već ranije ostala bez Tarika Muharemovića koji je suspendiran, pa tako Zmajevi u odlučujući susret ulaze značajno oslabljeni u defenzivnom dijelu momčadi. Medicinski stožer i dalje nije službeno pojasnio prirodu Dedićevih zdravstvenih tegoba, a njegov eventualni povratak mogao bi doći u obzir tek u slučaju prolaska u iduću fazu natjecanja, prenosi SportSport.ba.

Bosni i Hercegovini je u ovom dvoboju potrebna pobjeda za nastavak natjecanja, što dodatno povećava pritisak i važnost susreta. Barbarez će tako morati pronaći novo rješenje u zadnjoj liniji u utakmici koja izravno odlučuje o sudbini reprezentacije na turniru.