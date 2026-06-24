Veliki udarac za BiH: Jedan od najboljih igrača propušta ključan susret protiv Katara

Bosna i Hercegovina uoči ključne utakmice trećeg kola skupine protiv Katara ostala je bez Amara Dedića, koji je zbog zdravstvenih problema propustio posljednji trening i vrlo je izvjesno da neće biti u sastavu za večerašnji ogled.
Njegov izostanak predstavlja ozbiljan problem za izbornika Sergeja Barbareza, s obzirom na to da je riječ o jednom od važnih igrača u obrambenoj liniji.
Dodatno, BiH je već ranije ostala bez Tarika Muharemovića koji je suspendiran, pa tako Zmajevi u odlučujući susret ulaze značajno oslabljeni u defenzivnom dijelu momčadi. Medicinski stožer i dalje nije službeno pojasnio prirodu Dedićevih zdravstvenih tegoba, a njegov eventualni povratak mogao bi doći u obzir tek u slučaju prolaska u iduću fazu natjecanja, prenosi SportSport.ba.
Bosni i Hercegovini je u ovom dvoboju potrebna pobjeda za nastavak natjecanja, što dodatno povećava pritisak i važnost susreta. Barbarez će tako morati pronaći novo rješenje u zadnjoj liniji u utakmici koja izravno odlučuje o sudbini reprezentacije na turniru.
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