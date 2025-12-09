Velike vijesti za Arsenal: Za Ligu prvaka registrirana je pomalo zaboravljena ‘devetka’

Podijeli :

Arsenal u srijedu navečer gostuje u Belgiji kod Club Bruggea čiji je novi-stari trener Ivan Leko. Topnici su na prvom mjestu Lige prvaka, a sada su dobili i novo pojačanje.

Nešto više od 24 sata prije utakmice iz Arsenala su objavili kako je za utakmicu u Bruggeu registriran Gabriel Jesus, nekada veliko pojačanje Arsenala koje je stiglo iz Manchester Cityja 2022. godine.

Brazilac je oduševio te sezone zabivši 11 golova i upisavši šest asistencija, ali on je na Svjetskom prvenstvu u Kataru doživio ozljedu ligamenata koljena. Uspio se vratiti za sljedeću sezonu u kojoj je također imao ozljede. Ponovno se svojim dobrim igrama vratio u sezoni 2024./2025. da bi u siječnju ove godine ponovno ozlijedio ligamente.

Dugo se vraćao i posljednjih nekoliko utakmica je putovao s Arsenalom na utakmice, a sada je napokon dovoljno spreman za nastup. Mikel Arteta ga je uvrstio u ekipu koja može igrati u Ligi prvaka i u srijedu navečer bi Brazilac mogao nastupiti protiv Club Bruggea.