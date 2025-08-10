Vatreni otkrio: ‘Boban me zvao u Dinamo, radije bih prestao igrati nego igrao za drugi hrvatski klub’

Podijeli :

xxBozidarxVukicevicx via Guliver

Puno je novih lica stiglo na Maksimir u ljetnom prijelaznom roku, a hrvatski reprezentativac otkrio je da je i on bio želja Zvonimira Bobana.

Borna Sosa nije bio u planovima Ajaxa za novu sezonu te se spominjao njegov povratak u Dinamo.

Za 24sata je otkrio da se čuo s predsjednikom Uprave Zvonimirom Bobanom.

“Da, čuli smo se par puta. U Dinamu sam proveo cijelo djetinjstvo, to je moj klub, ne znam koji bi drugi to trebao biti? To sam rekao i Bobanu, poručio mu kako bih se u Hrvatsku vratio samo u Dinamo. Niti jedan drugi klub me tu ne zanima ni pod kakvim uvjetima, a ako ne mogu igrati u Dinamu, radije bih prestao igrati nogomet, nego se vratio doma i igrao za neki drugi hrvatski klub“, rekao je Sosa pa nastavio:

“Pričali smo iskreno i otvoreno, sve sam mu to dao do znanja. Boban je jasno želio dovesti igrače koji će doći već na početak priprema, a tada nitko nije imao pojma kako će se razviti moja situacija u Ajaxu. Nismo znali ni koliko će Ajax tražiti za mene, pričalo se o nekih 5 milijuna eura. I onda se otvorila priča s Crystal Palaceom. Ne moram vam ni pričati koliko cijenim Zvonimira Bobana, nadam se da i on cijeni mene. I vjerujem kako će Dinamo ove sezone vratiti naslov prvaka u Maksimir.”