Vatreni odradili posljednji trening, Dalić otkrio što očekuje od utakmice s Kolumbijom

Tom Dubravec CROPIX via Guliver Images

Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je noćas posljednji trening u američkom gradu Orlandu uoči prijateljske utakmice s Kolumbijom, u kojoj izbornik Zlatko Dalić namjerava isprobati novu formaciju s tri igrača u obrani umjesto četiri.

“Igrat ćemo s 3 igrača u zadnjem redu, da i tu situaciju opet vidimo. Imamo takav profil igrača, počevši s Lukom Vuškovićem koji igra sjajno na toj poziciji u svom klubu”, rekao je Dalić novinarima.

Uz 19-godišnjeg stopera njemačkog HSV-a, koji će biti u sredini, lijevo će igrati Martin Erlić iz danskog Midtjyllanda, a desno Marin Pongračić iz talijanske Fiorentine.

”Sva trojica igraju dobro u svojim klubovima, u dobroj su formi”, napomenuo je Dalić.

Izbornik, koji je vodio Hrvatsku u 103 utakmice, dosad je uglavnom koristio formaciju 4-2-3-1 ili 4-3-3 te nije bio za ideju igranja s trojicom u zadnjoj liniji, odnosno za 3-4-2-1 ili 3-4-3.

”Ali, jednostavno imamo takav profil igrača’‘, objasnio je. ”Njima ćemo dati priliku te ćemo igrati s dva krilna ofenzivna beka jer nemamo sada rješenja lijevo za igranje u četvorci. Na taj način ćemo se nastojati suprotstaviti Kolumbiji”, dodao je.

Početnih petnaest minuta treninga bilo je otvoreno za medije, a nogometaši su se zatim pripremali iza zatvorenih vrata.

Svi igrači koji su doputovali u Orlando su fizički spremni za utakmicu s Kolumbijom koja počinje u petak u 0.30 sati po hrvatskom vremenu. Pet dana kasnije igrat će ondje i s Brazilom. Dalić je najavio da će ravnomjerno rasporediti igrače kako bi svi dobili priliku, a ekipa bila jednako snažna u oba ta pripremna susreta za Svjetsko prvenstvo.

Bit će ovo prva utakmica ikada Hrvatske i Kolumbije, 11. i 13. reprezentacije s FIFA-ine ljestvice.

”Očekujem zahtjevnu i tešku utakmicu, ali i naš pravi odgovor”, poručio je Dalić.