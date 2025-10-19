Varaždin pobjedom protiv Gorice skočio na mjesto koje vodi u Konferencijsku ligu

Podijeli :

via Guliver

U posljednjem susretu 10. kola HNL-a nova pobjeda gostiju, nogometaši Varaždina su kod Gorice slavili s 3:1 (2:0) čime su Velikogoričani upisali treći domaći poraz u nizu.

Gosti su poveli u sedmoj minuti golom Ivana Mamuta s bijele točke. Luka Škaričić je u 36. pogodio za 2:0, dok je Aleksa Latković bio strijelac trećeg pogotka za goste u 47. minuti i velikih 3:0. Domaćin je smanjio u 75. minuti kada je Jurica Pršir realizirao jedanaesterac i zabio počasni gol Velikogoričana.

Varaždin je došao na četvrto mjesto ljestvice i ima bod manje od treće Lokomotive. Gorica je ostala na osmoj poziciji.

Vrlo brzo se u Velikoj Gorici zatresla mreža. U šestoj minuti je domaći igrač Perić u svom šesnaestercu nepropisno zaustavio Mamuta za jedanaesterac, a isti igrač Varaždina je preuzeo odgovornost i pogodio s bijele točke za 1:0.

Uslijedilo je potom petnaestak minuta ravnopravne, ali i djelomično rastrgane igre, dok u 31. minuti nije kreirana najbolja šansa Velikogoričana u prvom dijelu. Erceg je došao u odličnu situaciju, ali nije najbolje zahvatio loptu te je izostalo izjednačenje.

Samo tri minute kasnije mogao je Mamut zabiti svoj drugi pogodak ove nedjelje, ali je loptu prebacio preko domaćih vrata. Varaždin je ipak u prvom dijelu došao do povećanja vodstva. U 36. minuti je domaći vratar Matijaš odbio udarac Mamića, ali samo do Škaričića koji je bio strijelac za 2:0.

Čim je počelo drugo poluvrijeme uslijedio je novi šok za domaćina. Latković je u 47. lucidno prebacio suparničkog vratara i pogodio za velikih gostujućih 3:0.

Do kraja su gosti čuvali prednost, a Gorica je pokušavala barem ublažiti poraz. U 67. minuti je Pršir imao lijepu priliku, ali je njegov pokušaj obranio gostujući vratar Zelenika. Pršir je ipak pogodio u 75. minuti, ovaj put s bijele točke, za počasni pogodak Velikogoričana i konačnih 1:3.

U nadoknadi je Čuić bio strijelac za 2:3 i buđenje domaće nade, ali je pogodak poništen zbog zaleđa.

U prvom nedjeljnom susretu 10. kola nogometaši Hajduka su u Puli osvojili tri boda, pobijedili su domaću Istru 1961 s 3:0 (2:0). Splićani su u prvom poluvremenu stekli dva gola prednosti. Strijelci su bili Iker Almena u 22. minuti te Michele Šego u 42. minuti. Sve je zaključeno kada je Šego u 77. zabio svoj drugi pogodak za konačnih 3:0.

Hajduk se time ponovno na vrhu ljestvice bodovno izjednačio s Dinamom i ta dva sastava imaju po 22 boda. Istra 1961 je ostala na šestom mjestu.

U prvom susretu 10. kola nije bilo pobjednika, u Vinkovcima su Vukovar 1991 i Lokomotiva odigrali 1:1. Gosti su poveli golom Krivaka u 65. minuti, dok je u 87. izjednačio Gonzalez.

U subotu su prvo Slaven Belupo i Rijeka remizirali 1:1 u Koprivnici. Gosti su poveli krajem prvog dijela golom Adu-Adjeija, dok je u 74. minuti izjednačio Filipović. Potom je Dinamo u Zagrebu s 2:1 bio bolji od Osijeka. Za Dinamo su pogađali McKenna u trećoj i Dominguez u 14. minuti, dok je za Osječane jedini pogodak dao Mikolčić u 70. minuti.