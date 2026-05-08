Valverdeu i Tchouameniju prijeti brutalna kazna nakon incidenta na treningu

Podijeli :

Harry Langer/DeFodi Images via Guliver

Real Madrid je pokrenuo izvanredni disciplinski postupak protiv Federica Valverdea i Aureliena Tchouamenija nakon incidenta.

Cijela priča se više ne tretira kao običan sukob među suigračima, nego kao slučaj koji će završiti vrlo teškim kaznama za obojicu igrača.

POVEZANO Real se službeno oglasio oko incidenta među igračima! Novinar Marce: On više neće igrati za Kraljeve

Real Madrid je zbog svega angažirao i posebnu osobu koja će voditi slučaj i utvrditi sve okolnosti obračuna. U takvoj proceduri igrači će dobiti službenu optužnicu i priliku da iznesu obranu.

Ako se incident okarakterizira kao ozbiljan prekršaj, kazna može iznositi od tri do deset utakmica suspenzije. Ako pak bude proglašen vrlo ozbiljnim prekršajem, i Federicu Valverdeu i Aurelienu Tchouameniju prijeti čak od 11 do 20 utakmica zabrane igranja. Uz to ih gotovo sigurno čeka i dodatna novčana kazna te obustava dijela plaće.

U onom najgorem scenariju spominje se i raskid ugovora. U ovom trenutku nije pitanje hoće li biti kazne, već kakva će ona biti.