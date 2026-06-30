Iva Jović za SK: ‘Završavam meč, a mislim o Svjetskom prvenstvu, želim dramu u svakoj utakmici’

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Iva Jović jedna je od najtalentiranijih tenisačica svijeta te se samo 18 godina nalazi na 16. mjestu WTA ljestvice. Na Wimbledonu je već prošla prvo kolo te ima visoke ciljeve za sezonu nakon četvrtfinala Australian Opena. Jović inače predstavlja Sjedinjene Američke Države, a njen otac Bojan je iz srpskog Leskovca dok je njena majka Bojana iz Splita. Mlada tenisačica je u Londonu dala izjavu za srpski Sport Klub.

Za početak se osvrnula na svog trenera Thomasa Gutteridgea.

„On mi je trener već četiri godine i dobro se razumijemo. Govori mi svoje ideje za igru. Neke poslušam i isprobam, a za neke druge pomislim: ‘U ovoj situaciji to ne bih radila’… Dobro je imati što više ideja na raspolaganju, pa onda sama procijeniti što će mi pomoći“, rekla nam je Iva na wimbledonskoj terasi nakon pobjede u prvom kolu protiv Rumunjke Jaqueline Cristian rezultatom 7:6, 6:0.

Mlada tenisačica upitana je o čemu razmišlja za vrijeme meča ako nije riječ o tenisu.

„To je super pitanje! Evo, danas sam pomislila pri kraju meča o Svjetskom prvenstvu u nogometu, da moram gledati utakmice večeras. U mom stožeru se govori o tome, velika je stvar za njih. Ja nemam neku reprezentaciju za koju baš navijam, ali gledam sve i hoću dramu u svakoj utakmici!“

Druge tenisačice sada je vide kao ozbiljnu prijetnju.

„Ne znam je li od Australije, ali generalno više nisam mlada cura koja se tek pojavila. Svako sad zna kako igram, znaju da sam dobra tenisačica. Nekad to učini stvari težim jer se spremaju za mene, ali moram se naviknuti. Tako to ide. Što si bolji, to više žele pobjedu protiv tebe.”

Zašto joj trava toliko paše?

„Volim način kretanja ovde. Volim igrati brzo, a trava je najbrža podloga. Volim da mijenjati smjer loptice generalno, to ovdje jako dobro funkcinoria. Returne hvatam rano također. Ova podloga nagrađuje moj stil igre. Osim toga, izgleda super, i to je zabavno“.

Sljedeća njena protivnica je iskusna Tatjana Maria.

“Težak ždrijeb za ovaj turnir. Ima nizak stav, jako dobar slice. Pripremit ću se, nema lakih mečeva.”