UŽIVO / Barcelona za 25. minuta anulirala prednost Atletica!

Champions League 14. tra 2026
Večeras od 21 sat igraju se prve dvije uzvratne utakmice četvrtfinala Lige prvaka: Atlético Madrid – Barcelona i Liverpool – PSG, dok su preostala dva susreta Bayern – Real Madrid te Arsenal – Sporting na rasporedu dan kasnije.

21:28

24'

Ferran Torres povećava na 2:0 za Barcelonu! Nakon što je ranije asistirao Yamalu, ovaj put se i sam upisao među strijelce te potpuno anulirao prednost Atletica. Ukupan rezultat sada je 2:2, a vodstvo iz prve utakmice nestalo je već nakon 24 minute igre.

21:18

16'

U Liverpoolu zasad bez velikih prilika...

21:11

10'

Prijeti se na obje strane u Madridu. S jedne strane zaprijetio je Olmo iz izgledne situacije, dok je na drugoj, nakon kontre Atletica, Kounde uklonio opasnu loptu koju je uputio Griezmann.

21:04

4'

Yamal je zabio za 0:1! Zvijezda Barcelone iskoristila je grešku Lengleta i neumoljivo pogodila pored nemoćnog Mussoa za rano vodstvo.

21:00

1'

Počele su utakmice.

19:53

Evo i sastava za španjolski sudar, Olmo u prvih 11

ATLETICO: Musso - Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri - Simeone, Llorente, Koke, Lookman, Griezmann, Alvarez

BARCELONA: Garcia - Kounde, Garcia, Martin, Cancelo - Pedri, Gavi - Yamal, Lopez, Olmo - Torres

19:50

Stigli su sastavi za okršaj na Anfieldu, Salah na klupi

LIVERPOOL: Mamardashvili - Frimpong, Konate, van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike, Isak

PSG: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Neves - Doue, Dembele, Kvaratskhelia

19:27

Atletico i PSG slavili u 'hendikepu' u prvim susretima

Posebna pažnja bit će na dvoboju u Madridu, gdje Atlético brani prednost od 2:0 iz prve utakmice protiv Barcelone i pokušava izboriti polufinale pred svojim navijačima. Na Anfieldu Liverpool dočekuje PSG, koji također dolazi s prednošću 2:0 iz prvog susreta u Parizu.

