VIDEO / Dembele s dva pogotka utišao Anfield i potvrdio plasman PSG-a u novo polufinale Lige prvaka

Europski prvak PSG slavio je kod Liverpoola s 2-0 u uzvratu četvrfinala Lige prvaka, a isti rezultat je bio i u prvoj utakmici u Parizu. Oba pogotka za Francuze polučio je Ousmane Dembele (73, 90+1).

U Liverpoolu je prvo poluvrijeme završilo bez golova, a Englezi su u 31. minuti imali sjajnu priliku, ali je kapetan PSG-a Marquinhos klizećim startom pred samom gol-linijom zaustavio udarac Virgila van Dijka.

Redsi su u 28. minuti ostali i bez francuskog napadača Huga Ekitikea. Manje od dva mjeseca prije Svjetskog prvenstva, Ekitike se ozlijedio pri doskoku i srušio na tlo, odmah se uhvativši za stražnji dio desnog gležnja. Navodno je ozlijedio Ahilovu tetivu, a zamijenio ga je Mohamed Salah, u njegovoj posljednjoj europskoj utakmici za Redse.

Parižani su potvrdili prolaz golom Dembelea u 73. minuti, kada je dobitnik Zlatne lopte započeo akciju, a potom je i završio preciznim udarcem s 20-ak metara. Dembele je postavio i konačnih 2-0 u 91. minuti.

PSG, branitelj naslova europskog prvaka, u polufinalu će se suočiti s pobjednikom dvoboja između Bayerna i Real Madrida.

