Ukrao je pingvina, optužen je za namještanje utakmica i završio u zatvoru: Sad ima novi posao u Škotskoj

Podijeli :

DeFodi053 via Guliver

Lutz Pfannenstiel - čovjek koji je nekoć ukrao pingvina, proveo 101 dan u singapurskom zatvoru zbog namještanja utakmica i bio Armani model - sada je novi sportski direktor Aberdeena.

U svojoj igračkoj karijeri, 52-godišnji Nijemac, nadimka “svjetski golman”, igrao je za 25 klubova u 13 zemalja. Bio je prvi profesionalni igrač koji je igrao u svih šest svjetskih konfederacija. Na početku karijere, sa samo 19 godina, odbio je potpisati ugovor s Bayern Munchenom jer je “želio putovati svijetom”.

A nogomet mu je donio upravo to. I mnogo više.

Napustio je MLS u kolovozu. Sada je Pfannenstiel stigao u Aberdeen, gdje trener Jimmy Thelin gubi tlo pod nogama nakon samo tri pobjede u 15 utakmica.

Predsjednik Aberdeena Dave Cormack nada se da Pfannenstielovo međunarodno iskustvo pomoći i trenerima i skautima te trenerima koji rade s mlađim momčadima, kao i u samom upravljanju klubom.

POVEZANO Bivši trener Liverpoola podnio ostavku na klupi Celtica

“Konkretno, njegovo tehničko znanje, iskustvo u razvoju akademija i globalne veze bili su ključni razlozi zašto smo ga odabrali za ovu važnu ulogu“, objasnio je Cormack.

Popis klubova za koje je igrao uključuje i Nottingham Forest, Wimbledon, Huddersfield i Vancouver Whitecaps.

Dok je igrao za Gayland United u Singapuru 2001. godine, optužen je za namještanje utakmica i završio je u zatvoru. Tvrdio je da je jednostavno “igrao previše dobro“ i pušten je zbog nedostatka dokaza nakon 101 dana.

Tijekom posudbe na Bradford Park Avenueu, doživio je kolaps pluća i tri puta je proglašen mrtvim na terenu.

Na Novom Zelandu oteo je pingvina i držao ga u kupaonici, a vratio ga je nakon što ga je predsjednik kluba upozorio da bi mogao biti deportiran.

Umirovio se 2011. kako bi postao profesionalni konzultant, vodio trenerske tečajeve i borio se protiv klimatskih promjena osnivanjem neprofitne organizacije Global United, kojoj su se pridružili nogometni velikani poput Zica, Zinedinea Zidanea i Lothara Matthäusa.

Devet godina bio je šef skautinga u Hoffenheimu i dvije godine sportski direktor u Fortuni, kada je momčad iz Düsseldorfa završila deseta u Bundesligi, što je njihov najbolji rezultat u tri desetljeća.

U Aberdeen dolazi iz MLS-a, gdje je pet godina razvijao akademiju i infrastrukturu u St. Louis Cityju. U to vrijeme, St. Louis City je bio pobjednik Zapadne konferencije MLS-a 2023. godine.