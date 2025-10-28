Bivši trener Liverpoola podnio ostavku na klupi Celtica

Podijeli :

Buriakovx via Guliver

Nogometni stručnjak iz Sjeverne Irske Brendan Rodgers (52) u ponedjeljak navečer podnio je ostavku na mjesto trenera Celtica, a škotskog prvaka će privremeno voditi bivši trener Celtica Martin O'Neill i nekadašnji igrač kluba Shaun Maloney.

Ostavka je uslijedila zbog loših rezultata u domaćem prvenstvu i ispadanja u kvalifikacijama Lige prvaka od kazahstanskog Kairat Almatyja. U nedjelju je Celtic u škotskom prvenstvu izgubio 1:3 od vodećeg Heartsa, koji nakon devet kola ima 25 bodova, dok drugoplasirani Celtic zaostaje osam bodova.

Rodgers u je dva mandata vodio Celtic, od 2016 do 2019. te od 2023. do 2025., te je s njime osvojio četiri naslova prvaka Škotske i tri kupa. Tijekom karijere bio je i trener Liverpoola, Leicestera, Swanseaja, Readinga te Watforda.