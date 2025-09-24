UEFA smanjila suspenziju crnogorskom klubu

Podijeli :

Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Guliver Image

Europska nogometna federacija (UEFA) smanjila je kaznu crnogorskom Arsenalu iz Tivta s deset na sedam godina suspenzije zbog namještanja utakmica.

UEFA je u srpnju suspendirana Arsenal na 10 godina zbog namještanja utakmica, a nakon žalbe crnogorskog kluba smanjila je suspenziju na sedam godina.

Arsenalu je smanjena i novčana kazna sa 500.000 na 400.000 eura.

Ukinuta je i suspenzija Dušanu Puletiću, koji je prvotno bio supendiran na 10 godina. Ipak, njegova žalba je usvojena, a suspenzija poništena i ukinuta.

UEFA je ranije doživotnom zabranom rada u nogometu kaznila igrača Nikolu Čelebića i predstavnika kluba Ranka Krgovića, dok je Ćetko Manojlović suspendiran na 10 godina.

Arsenal je izbačen iz Europe nakon skandala u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu sa Alaškertom prije dvije godine. Momčad iz Tivta je u prvoj utakmici u Armeniji remizirao 1:1, a zatim kod kuće izgubio sa 1:6.

UEFA nije precizirala kako je integritet utakmica bio ugrožen.