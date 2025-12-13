UEFA donijela odluku, Rusi suspendirani do daljnjega

Podijeli :

DavexWinterx via Guliver

UEFA je odlučila da ruska nogometna reprezentacija neće sudjelovati ni u sljedećem izdanju Lige nacija.

Na službenim stranicama Europske nogometne federacije objavljen je popis 54 reprezentacije koje će nastupiti u natjecanju, ali na tom popisu nema Rusije.

Podsjetimo, ruski je nogomet pod suspenzijom još od veljače 2022. godine, zbog čega klubovi i nacionalna vrsta od tada ne sudjeluju u UEFA-inim natjecanjima. Isto će vrijediti i za nadolazeće, peto izdanje Lige nacija.

UEFA je svim europskim savezima, osim ruskog, poslala službenu obavijest o sudjelovanju u Ligi nacija, koja ujedno služi kao poziv na koji se moraju očitovati do 9. siječnja.