VIDEO / Pogledajte sve golove riječke rapsodije na Rujevici, europsko proljeće je blizu!

Podijeli :

Rijeka je u 5. kolu Konferencijske lige na svojoj Rujevici pobijedila Celje 3:0 i približila se drugoj fazi natjecanja. Povela je u 55. minuti pogotkom Daniela Adu-Adjeija koji je ostao sam na petercu poslije ubacivanja iz kornera.

Vrlo brzo, u 71. minuti Rijeka je udvostručila prednost golom Dejana Petroviča poslije još jedne akcije iz kornera. Doduše, skraćenog.

Pobjedu Rijeke potvrdio je njezin najbolji igrač Toni Fruk pogotkom u 78. minuti za 3:0.