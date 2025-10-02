VIDEO / Hrvat je najbolji strijelac na svijetu, zabio je dva pogotka za preokret Celja protiv AEK-a

Dvije stvari su sigurne, sutra će biti novi dan i Franko Kovačević će zabiti pogodak. Hrvat je u 1. kolu Konferencijske lige ponovno zabio i to mu je 18. pogodak ove sezone s čime je rekorder te najbolji svjetski strijelac u aktualnoj sezoni. U tijeku je utakmica Celje-AEK (1:1), a Kovačević je fenomenalno zabio za izjednačenje svoje momčadi. A ubrzo je zabio i 19. za preokret Celja, nevjerojatan početak sezone za Hrvata.
