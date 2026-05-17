VIDEO / Poslušajte ovacije koje je dobio Casemiro u posljednjoj utakmici na Old Traffordu

U drugoj utakmici 37. kola engleske Premier lige Manchester United je na Old Traffordu ugostio Nottingham Forest. Za obje ekipe ishod nije bio bitan jer je Manchester već osigurao plasman u Ligu prvaka dok je Nottingham osigurao ostanak. No, za neke igrače susret je bio važan. Bruno Fernandes je asistencijom za treći gol izjednačio rekord po broju asistencija u sezoni koji su držali Thierry Henry i Kevin De Bruyne dok je Casemiro, legendarni Brazilac, odigrao svoju posljednju utakmicu na Old Traffordu. on je iz igre izašao u 81. minuti te je tada dobio velike ovacije prepunog Old Trafforda. Još uvijek se ne zna gdje će Casemiro igrati sljedeće sezone, no Crveni vragovi odlučili su mu ne produžiti ugovor.

