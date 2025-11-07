Štimac preuzeo odgovornost nakon potopa: ‘Kalkulirao sam, stavio sam puno mladih igrača’

Podijeli :

Wojciech Szubartowski PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver Images

Igor Štimac preuzeo je odgovornost na sebe nakon teškog poraza Zrinjskog protiv kijevskog Dinama 6:0 u trećem kolu Konferencijske lige.

Iako se mostarski sastav nadao iznenađenju protiv ukrajinskog velikana, dogodio se potop i poraz 6:0. Na neutralnom terenu u poljskom gradu Lublinu Zrinjski je nakon prvog poluvremena još imao aktivnih 0:1, da bi se u nastavku igre potpuno raspao, što je priznao i sam trener Igor Štimac.

“Čestitke Dinamu na zasluženoj pobjedi. U prvom poluvremenu bili smo poprilično dobri, kreirali fine pozicije i trebali povesti, a nismo dali previše prostora protivniku. Slabo smo reagirali na prvi korner i primili gol, a drugi je pogodak stigao baš kad smo htjeli mijenjati jer smo počeli pucati”, komentirao je nakon utakmice Štimac.

Popov je načeo Zrinjski u 21. minuti, Guerrero je u 56. povisio na 2:0 i to je posve rastvorilo linije gostiju. Kabajev, Bujalskij, Jarmolenko i Blanuta pobrinuli su se za jedan od najtežih poraza Zrinjskog u povijesti.

“Raspali smo se nakon drugog gola. Primili smo puno naivnih golova, pogotovo za momčad koja je imala odličan obrambeni učinak i primala malo golova. Preuzimam odgovornost jer sam kalkulirao, stavio sam puno mladih igrača jer nas prati ubitačan ritam i jer nas čeka važna utakmica u prvenstvu za vikend”, priznao je Štimac, aludirajući na domaći derbi protiv Željezničara.

Usprkos porazu, Zrinjski je i dalje u igri za prolaz dalje. Ima tri boda iz tri utakmice, a u sljedećem kolu 27. studenoga u Mostaru dočekuje švedski Häcken.

“Rezultat je poražavajuć, ali moramo biti jaki i dignuti se iz te tuge koja nas je sada uhvatila. Moj je posao oporaviti glave i vratiti samopouzdanje, a to se najbolje radi odmah u idućoj utakmici. Nema vremena za žaljenje, okrećemo se novoj utakmici i želimo uhvatiti bodove u domaćim utakmicama Konferencijske lige”, poručio je Štimac.