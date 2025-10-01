Štimac o podcjenjivanju Konferencijske lige: ‘Neka pogledaju koliko klubova iz regije igra ovo natjecanje’

Zrinjski, prvak Bosne i Hercegovine, sutra od 18:45 otvara Konferencijsku ligu domaćim susretom protiv Lincolna s Gibraltara.
Trener Igor Štimac na konferenciji za medije naglasio je da protivnika treba shvatiti ozbiljno te poručio navijačima da nema mjesta podcjenjivanju.
“Momčad je dobro, raspoloženje je odlično, uzbuđenje veliko jer se radi o europskom izazovu. Ali želim upozoriti sve, čeka nas zahtjevan zadatak. Možda ime Gibraltar nekoga zavara, ali nas neće. Lincoln je izbacio momčad duplo skuplju od Zrinjskog i to dovoljno govori”, rekao je Štimac pa istaknuo kvalitete sutrašnjeg protivnika:
“To su igrači španjolskog podrijetla, tehnički potkovani, iskusni i fizički jaki, s nekoliko reprezentativaca u sastavu. Bit će potrebni strpljenje, mudrost i koncentracija.”
Prema riječima Igora Štimca, pobjeda protiv Lincolna i osvajanje tri boda bila bi ključan korak prema plasmanu u proljetni dio europske sezone:
“Ako pobijedimo, možemo imati realne nade za prolazak prema nokaut fazi. Želimo rasti i dignuti Zrinjski na višu razinu.”
Štimac je prokomentirao i podcjenjivanje Konferencijske lige:
“Neka pogledaju koliko klubova iz regije igra ovo natjecanje. Možda da je tu neki drugi klub na našem mjestu, kojeg više simpatiziraju, onda bi pričali hvalospjeve. Nama je čast što predstavljamo BiH i što smo jedini klub iz zemlje u Europi. Ponosni smo na naša ostvarenja i s ponosom ćemo predstavljati državu.”
Zrinjski će protiv Lincolna biti oslabljen neigranjem Bureyja i Kiša, dok se Ćavar tek vraća u natjecateljski ritam. U skupini će Mostarci na domaćem terenu ugostiti Lincoln, švedski Häcken i bečki Rapid, a u gostima ih čekaju Mainz, kijevski Dinamo i poljski Raków.
