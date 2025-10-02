Perković srušio hrvatskog prvaka pa otkrio: ‘Uvježbavali smo to za Rijeku’

Podijeli :

xxBozidarxVukicevicx via Guliver

Hrvatski trener komentirao je pobjedu protiv Rijeke u prvom kolu Konferencijske lige.

U susretu 1. kola Konferencijske lige Rijeka je na gostovanju u Erevanu izgubila od Noaha sa 0-1.

Domaćin, kojeg vodi bivši strateg Dinama Sandro Perković, je poveo već u šestoj minuti golom Nardina Mulahusejnovića nakon ubačaja iz kornera.

Novi problemi za Rijeku stigli su u 30. minuti kada je Niko Janković dobio crveni karton zbog oštrog starta nad Yanom Etekijem. U nastavku susreta Rijeka s igračem manje nije uspjela ozbiljnije zaprijetiti suparniku.

Nakon utakmice, izjavu za medije dao je hrvatski strateg, a ujedno i trener domaćeg sastava – Sandro Perković:

“Čestitke idu igračima, zaista su odigrali jako dobru utakmicu. Dobro smo ušli u susret, zabili smo rani gol iz prekida, uvježbavali smo to za Rijeku i drago mi je da smo zabili. Nismo se uspjeli rasteretiti kroz posjed, ali smo se stabilizirali, pomogao nam je crveni karton Rijeke. Žao nam je da nismo povisili vodstvo u drugom dijelu, ali mi je drago zbog igrača. Puno igrača nam je ozlijeđeno, ritam je takav da već tri mjeseca igramo svaka tri dana. Igrači nisu u idealnom stanju, ali smo odlična grupa i zadovoljan sam”, zaključio je.