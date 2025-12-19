Mišković nakon velikog uspjeha Rijeke: ‘Čekali smo dugo i na kraju dočekali’

Podijeli :

HNK Rijeka

Damir Mišković, predsjednik Rijeke, imao je razloga za zadovoljstvo u četvrtak navečer.

Remi Rijeke na gostovanju kod ukrajinskog Šahtara, plasman u europsko proljeće Konferencijske lige za veliko slavlje momčadi Victora Sancheza u Krakovu. Rijeka je posljednji put europsko proljeće igrala 1980. godine u Kupu pobjednika Kupova kada su odmjerili snage s Juventusom.

“Lijep je osjećaj, proslavili smo nakon utakmice, ovo je fantastičan uspjeh za Rijeku, grad, županiju i sve u Hrvatskoj da smo uspjeli osigurati proljeće u Europu. Čekali smo dugo i na kraju dočekali”, rekao je Damir Mišković, predsjednik HNK Rijeka dan nakon velikog rezultata u Poljskoj.

Iza Rijeke je godina za pamćenje. Nakon osvajanja dvostruke krune na domaćoj sceni, stigao je i veliki europski uspjeh.

“Mislim da nije moglo bolje, zbilja ovo su veliki uspjesi, šta bi čovjek za jedan klub kao Rijeku mogao samo poželjeti. Ambicije u 2026.? Da budemo što više u prvenstvu, Kup također da doguramo što dalje, pa da vidimo. Već smo napravili što smo zacrtali, sad možemo sanjati nešto više, prolaz u Europi možda”, rekao je Damir Mišković zahvalivši se na kraju navijačima koji su kroz cijelu godinu bili glasna podrška.

“Naši navijači dolaze nas uvijek podržati, svaka im čast na potpori na ovako dalekim gostovanjima. Jedna velika pobjeda i s njihove strane, bez njihove podrške ovo bi sve bilo teže”, ustvrdio je Damir Mišković, prenosi službena stranica Rijeke.