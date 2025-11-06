Kapetan Rijeke: Nismo zaslužili više od boda

Rijeka je u trećem kolu Konferencijske lige odigrala 1:1 na gostovanju kod Lincoln Red Impsa i tako ostala bez druge uzastopne europske pobjede. Povela je preko Tonija Fruka u 41. minuti, a Kike Gomez izjednačio je u 84. za konačan rezultat.

Domaćini su u 69. minuti imali priliku iz jedanaesterca, no Martin Zlomislić sjajno je pročitao i obranio udarac Mandija.

Nakon tri kola momčad Victora Sancheza ima četiri boda i zauzima 18. mjesto na ljestvici. Sljedeći europski ispit Rijeku čeka 27. studenog, kada na Rujevicu stiže ciparski AEK Larnaca.

Nakon susreta, svoje je dojmove podijelio vratar i kapetan Martin Zlomislić:

“Sigurno teška utakmica. Znali smo da će biti teška, umjetna trava, imali smo upozorenje Lecha. Nismo izgledali pravo, puno toga smo im dopuštali. Nismo zaslužili više od boda. Mislim da je razlog motivacija. Lakše protivnike mislili smo da ćemo lakše dobiti, imamo veću kvalitetu.

Obranjeni penal? Gledam ih, vidio sam desna noga, odlučio sam se za tu stranu. Imamo tri kola, imamo se čemu nadati. Ozbiljnije izgledamo protiv ozbiljnijih protivnika, možemo proći dalje”, rekao je Zlomislić.

