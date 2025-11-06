Kapetan Rijeke: Nismo zaslužili više od boda

Domaćini su u 69. minuti imali priliku iz jedanaesterca, no Martin Zlomislić sjajno je pročitao i obranio udarac Mandija.

Nakon tri kola momčad Victora Sancheza ima četiri boda i zauzima 18. mjesto na ljestvici. Sljedeći europski ispit Rijeku čeka 27. studenog, kada na Rujevicu stiže ciparski AEK Larnaca.

Nakon susreta, svoje je dojmove podijelio vratar i kapetan Martin Zlomislić: