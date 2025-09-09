U Milanu žele zadržati američkog Hrvata, pomaci se očekuju u listopadu

Podijeli :

Matteo Ciambelli/DeFodi Image via Guliver

Uprava AC Milana pojačala je napore kako bi nagovorila "Kapetana Ameriku" da produži ugovor do lipnja 2029. godine. Američki Hrvat Christian Pulišić (26) ima ključnu ulogu u planovima trenera Massimiliana Allegrija, koji bi "Rossonere" trebali vratiti u vrh talijanskog i europskog nogometa.

Talijanski mediji navode kako su pregovori klupske uprave i Pulišića posljednjih mjeseci bili usporeni, te da se pomaci mogu očekivati u listopadu, za vrijeme termina rezerviranih za utakmice nacionalnih selekcija.

Najbolji američki nogometaš stigao je na San Siro prije dvije godine iz Chelseaja u transferu vrijednom 20 milijuna eura. Pulišić, koji igra kao krilni napadač ili istureni veznjak, odlično se je uklopio u “Rossonere”, te je dosad upisao 34 pogotka i 23 asistencije.

Ugovor mu vrijedi do lipnja 2027. godine, a uprava AC Milana željela bi produžiti suradnju za još dvije sezone. Novi ugovor trebao bi američkom reprezentativcu donijeti značajno povećanje plaće u odnosu na sadašnjih četiri milijuna eura neto po sezoni. No, talijanski mediji tvrde da je Pulišiću još važnije da Milan ima konkurentnu momčad koja bi bila u stanju boriti se za najviše plasmane u talijanskom i europskom nogometu.

Za američku reprezentaciju Pulišić je skupio 79 nastupa, te je zabio 32 pogotka i tome dodao 20 asistencija.