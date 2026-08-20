U Barceloni odahnuli, Cancelo ostaje do lipnja 2029.

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AP Photo/Emilio Morenatti via Guliver Image

U dresu portugalske reprezentacije upisao je 73 nastupa i postigao 12 golova. Bio je član portugalske vrste koja je 2019. osvojila Ligu nacija. Nastupio je i na dva posljednji Svjetska prvenstva i prethodnom Europskom prvenstvu.

Portugalski branič Joao Cancelo potpisao je ugovor s Barcelonom do konca lipnja 2029. godine, objavio je katalonski klub.

Cancelo je posljednjih šest mjeseci igrao za Barcu kao posuđeni igrač saudijskog Al Hilala. Brzo je stekao povjerenje Hansija Flicka i sezonu završio kao važan član momčadi. Igrao je uglavnom kao lijevi bek i upisao 23 nastupa, postigao dva gola i upisao četiri asistencije. Na Camp Nou je proveo i sezonu 2023/24. tada na posudbi iz Manchester Cityja.

Karijeru je počeo u Benfici, potom je igrao za Valenciju, Inter, Juventus, City i Bayern.

U dresu portugalske reprezentacije upisao je 73 nastupa i postigao 12 golova. Bio je član portugalske vrste koja je 2019. osvojila Ligu nacija. Nastupio je i na dva posljednji Svjetska prvenstva i prethodnom Europskom prvenstvu.

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