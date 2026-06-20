Turski izbornik: ‘Ovo se dogodi jednom u 50 godina, a nama dvaput na SP-u’

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Nogometna reprezentacija Turske doživjela je potpunu rezultatsku katastrofu na Svjetskom prvenstvu.

Nakon uvodnog poraza od Australije (2:0), turski su nogometaši minimalno poraženi i od Paragvaja (1:0), čime su i službeno eliminirani s turnira kolo prije kraja grupne faze. Posebno nevjerojatno zvuči podatak da su u te dvije utakmice uputili čak 62 udarca prema suparničkim vratima, a da pritom nisu uspjeli postići niti jedan jedini pogodak, čime su oborili i neslavan rekord svjetskih prvenstava.

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Izbornik Vincenzo Montella nakon utakmice bio je potpuno utučen i očajan zbog ovakvog raspleta situacije, ne skrivajući da mu brojke i neučinkovitost njegove momčadi zvuče posve nestvarno.

“Imali smo 65 šuteva u 2 utakmice. Nula golova. Ako moram naučiti kako pospremiti loptu u gol ispočetka, spreman sam. Nije mi jasno…”, započeo je turski izbornik pa nastavio:

“Jako mi je, jako žao. Postojala su velika očekivanja u ime naše nacije. Naša su očekivanja također bila visoka. Također mi je jako žao u ime TFF-a; znam kako su radili. Znam i kako su nogometaši radili. U nogometu sam 35 godina; inače se to dogodi jednom u 50 godina, ali nama se dogodilo na dvije utakmice! Imali smo 65 šuteva u dvije utakmice! A da ne spominjem posjed lopte, sudbina nije bila na našoj strani! Rekao sam našim nogometašima da dignu glave gore. Kako ponekad kažu, nema ništa iznad sudbine.”

Turskoj u drugom poluvremenu protiv Paragvaja nije pomogla ni činjenica da su imali igrača više nakon što je Miguel Almirón zaradio isključenje zbog kršenja novog FIFA-ina pravila o pokrivanju usta rukom tijekom verbalnog sukoba.

Razočaranje nakon povijesnog neuspjeha nije skrivao niti ofenzivac Real Madrida, Arda Güler, koji je u dramatičnoj završnici utakmice kreirao i sjajnu priliku za Demirala, no lopta jednostavno nije htjela u mrežu. Mladi je igrač preuzeo odgovornost i poslao poruku javnosti:

“Želimo se ispričati svima i osjećamo se posramljeno. Svi mi u reprezentaciji igramo u vrhunskim klubovima i trebali smo bolje odigrati ovo Svjetsko prvenstvo. Nismo zabili gol na dva susreta i to je neprihvatljivo. Dali smo previše nade našim navijačima, a nismo im donijeli sreću. Obećajem da ćemo na budućim natjecanjima dati sve od sebe te ljudima pružiti sreću i zaborav na ovaj Mundijal.”

Tursku prije povratka kući čeka još samo odrađivanje posla u posljednjem kolu skupine D protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država, utakmica koja za njih više nema nikakav rezultatski značaj.