Turci oduševljeni: Mourinho moli za Livakovića

TomasxSisk via Guliver Image

Hrvatski vratar Dominik Livaković svako malo oduševi turske medije.

Posebno se istaknuo partijom protiv Union Saint-Gilloisea u Europskoj ligi u kojoj je Fenerbahče slavio 2:1. Livaković je imao četiri obrane nakon udaraca iz svog šesnaesterca, ali i obranio penal bivšem igraču Rijeke, Franji Ivanoviću.

Hrvatska ‘jedinica’ briljira i u nacionalnom prvenstvu u kojem je jedan od trojice koji su primili najmanje golova a da su branili u svih šest kola. Kao i Galatasarayev Fernando Muslera, primio ih je pet. Manje, tri gola u šest utakmica, dobio je tek Samsunsporov Okan Kocuk.

Oduševilo je to turski medij Fanatik koji je izašao s tekstom pod naslovom “Mourinho moli za Livakovića”, u kojem ističu kako su Livakoviću protivnici ove sezone 45 puta pucali u njegov gol, a on je upisao 32 obrane, to znači da je na impresivnih 71 posto obrana u svim natjecanjima.