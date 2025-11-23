Turci: Dinamo je poslao ‘nestvarnu’ ponudu za Livakovića, nisu zadovoljni svojim golmanom

Podijeli :

Ricardo Larreina via Guliver

Iako je trenutno na posudbi u Gironi, Turci su doznali kakvu je ponudu navodno Fenerbahče dobio za Dominika Livakovića.

U Gironi nije Livaković branio ni minute. Trener Girone Michel daje prednost Argentincu Paulu Gazzanigu pa je stoga sve jasnije da će hrvatska ‘jedinica’ sreću potražiti negdje drugdje.

Već se neko vrijeme nagađa kako će se Livaković već ove zime vratiti na Maksimir, a turski mediji sad otkrivaju kako je Dinamo navodno već poslao službenu ponudu Fenerbahčeu.

Dinamo je za Livakovića navodno ponudio tri milijuna eura, a Fener se već složio s posudbom na šest mjeseci uz obavezan otkup ugovora po toj cijeni, budući da im Livaković više nije potreban, tvrdi turski Fanatik koji za ponudu iz Zagreba kaže kako je “nestvarna”.

“Dominik Livaković mogao bi se vratiti u Dinamo Zagreb u siječnju – hrvatski klub želi ga dovesti na šestomjesečni ugovor o posudbi, nudeći tri milijuna eura, jer nisu zadovoljni trenutačnim golmanom”, navodi Fanatik, a prenose španjolski mediji.